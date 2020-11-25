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Франция прилагает усилия для оказания помощи народу Нагорного Карабаха

Франция прилагает усилия для оказания помощи народу Нагорного Карабаха

Франция предпринимает структурные усилия по оказанию помощи армянскому населению, пострадавшему в результате карабахского конфликта. Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД Франции.

«Местные власти во Франции приглашаются присоединиться к инициативе, внося свой вклад в фонд, который будет способствовать запланированным в рамках инициативы мероприятиям», - говорится в заявлении.


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