Франция прилагает усилия для оказания помощи народу Нагорного Карабаха

Франция предпринимает структурные усилия по оказанию помощи армянскому населению, пострадавшему в результате карабахского конфликта. Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД Франции.

«Местные власти во Франции приглашаются присоединиться к инициативе, внося свой вклад в фонд, который будет способствовать запланированным в рамках инициативы мероприятиям», - говорится в заявлении.