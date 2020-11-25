Франция прилагает усилия для оказания помощи народу Нагорного Карабаха
17:58, 25 Ноябрь, 2020
Франция предпринимает структурные усилия по оказанию помощи армянскому населению, пострадавшему в результате карабахского конфликта. Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД Франции.
«Местные власти во Франции приглашаются присоединиться к инициативе, внося свой вклад в фонд, который будет способствовать запланированным в рамках инициативы мероприятиям», - говорится в заявлении.
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