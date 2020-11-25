Лавров заявил о $13 млрд инвестиций в Ирак со стороны нефтекомпаний РФ

Российские нефтяные компании инвестировали в Ирак около $13 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается энергетики, то крупнейшие российские компании работают в Ираке вместе со своими партнерами. Это и "ЛУКОЙЛ", и "Роснефть", "Газпром нефть", "Башнефть". На всех четверых они инвестировали более 13 миллиардов долларов в иракскую экономику", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.

По словам министра, "планы наличествуют и между нашими и иракскими бизнесменами продолжать это сотрудничество".

Он также заявил, что Москва готова удовлетворять любые запросы Багдада в военно-технической сфере. По словам Лаврова, "наша страна традиционно играла и продолжает играть очень важную, значимую роль в обеспечении обороноспособности Ирака, оснащении армии и сил безопасности, в том числе в контексте остающихся террористических угроз".

Лавров сообщил, что в обозримом будущем планируется визит министра обороны Ирака в РФ. "Уверен, там эти вопросы будут предельно конкретно и предметно обсуждаться", - сказал глава российского МИД.

Со своей стороны Хусейн заявил о хорошей координации Ирака и России в рамках ОПЕК+. "Между нашими странами ведется хорошая позитивная координация, что лишь добавляет эффективности этому формату", - подчеркнул глава МИД Ирака.