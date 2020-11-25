Машина врезалась в ворота канцелярии Меркель

Автомобиль черного цвета в среду утром врезался в ворота ведомства федерального канцлера Ангелы Меркель в Берлине. Как передает Арменпресс, об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, на машине с одной стороны белой краской было написано "Вы - проклятые убийцы детей и стариков", а с другой - "Прекратите политику глобализации".

Вскоре после этого на месте видели машину скорой помощи, зачем она приезжала - неизвестно.

Между тем Deutsche Welle сообщает, что никто в результате инцидента не пострадал, а водитель машины задержан.

Также издание уточняет, что Меркель в среду проводит видеоконференцию с премьер-министрами федеральных земель по вопросу продления локдауна и дальнейших мер по борьбе с распространением коронавируса.