Мане Геворгян навестила объявившего голодовку Гегама Манукяна

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян встретилась с членом Армянской революционной федерации Дашнакцутюн Гегамом Манукяном, который объявил голодовку. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами Мане Геворгян сказала, что она пришла узнать о состоянии здоровья Манукяна.

“Я пришла сама, чтобы узнать о состоянии моего коллеги. Конечно, я говорил об этом и с премьер-министром. Он спрашивал, как они”, - сказал Геворгян.

23 ноября член Армянской революционной федерации Дашнакцутюн Гегам Манукян объявил бессрочную голодовку с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.