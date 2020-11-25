Жизнь спасателей, получивших ранения при взрыве мины в Нагорном Карабахе, вне опасности

Состояние здоровья 3 спасателей Мартакертского районного управления по чрезвычайным ситуациям, пострадавших в результате взрыва мины при поиске тел погибших военнослужащих на направлении Матагис-Талыш, стабильное. Об этом Арменпресс сообщил заведующий отделом информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

“Состояние здоровья спасателей стабильное, их жизни ничего не угрожает”, - сказал Тадевосян.

25 ноября при поиске тел погибших военнослужащих в направлении Матагис-Талыш в результате взрыва мины пострадали 3 спасателя Мартакертского районного управления по чрезвычайным ситуациям, 1 армянский военнослужащий и российский миротворец. С ними был и азербайджанский солдат, погибший при взрыве.