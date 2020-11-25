ДТП в Дилижане: есть пострадавшие

25 ноября в 14:00 в Областной центр кризисного управления Тавуша поступил сигнал, что на улице Максима Горького в Дилижане произошло ДТП: необходима помощь спасателей. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что столкнулись автомобили марок “Opel Astra G” (водитель Армен А., 1967 г. р.) и “Nissan Patrol” (водитель Левон А. 1959 г. р.).

До прибытия спасателей на место происшествия водители Армен А. и Левон А. самостоятельно выбрались из автомобилей и на машине скорой помощи были госпитализированы в медицинский центр Дилижана, где состояние пострадавших оценили как удовлетворительное.

Спасатели обесточили автомобили и перекрыли подачу топлива.