В Турции нет курдского вопроса: Эрдоган

Президент Турции и председатель Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган на партийном собрании 25 ноября говорил о курдском вопросе, отметив, что курдский вопрос в Турции решен, он не существует.

Как сообщает Арменпресс, со ссылкой на несколько турецких новостных сайтов, об этом, заявил Эрдоган. “Говорят, курдский вопрос, а какой курдский вопрос? Еще в 2005 году я в Диярбакыре сказал, что в этой стране (в Турции) нет курдского вопроса, и даже если бы он был, был бы под моей ответственностью, и мы решили бы его”.

Эрдоган также рассказал о продолжающихся арестах курдов, отметив, что “главными врагами курдских братьев являются террористы, которые имеют сепаратистские устремления, будь то курды или иностранцы”.

Несмотря на заявления Эрдогана, турецко-курдские отношения в последнее время вновь стали напряженными. 20 ноября в рамках расследования, направленного против Конгресса Курдского демократического общества в ряде городов Турции были арестованы 101 человек. Силы безопасности Турции арестовали и членов Народной партии Курдистана (КПП) в результате операции, проведенной около 06:30 16 ноября.

Мэр города Агри Савдж Саян, член Партии развития и справедливости, заявил на своей странице в Twitter, что формируется новая курдская партия, которая, вероятно, будет проправительственной. Это делается против Народно-демократической партии, которая была основана коалицией левых идеологических политических сил на юго-западе Турции, основная деятельность которых касалась проблем курдов в Турции.

Мэри Вардумян