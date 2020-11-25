Испанские службы спасли в море более 300 мигрантов

Служба спасения на море и Гражданская гвардия Испании спасли более 300 мигрантов, обнаруженных на лодках в море. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении экстренной службы Канарских островов в Twitter.

"Вчера вечером служба спасения на море и Гражданская гвардия спасли более 300 мигрантов, которые находились в море на 11 лодках", - говорится в сообщении.

По данным экстренной службы, мигранты с одной из лодок были доставлены в муниципалитет Арресифе на острове Лансароте, остальные - в города Аргинегин на острове Гран-Канария.

Как сообщается, медики осмотрели мигрантов и подтвердили смерть одного из них. Еще шесть человек госпитализированы.

Ранее испанские власти признали чрезвычайной ситуацию с нелегальной миграцией на Канары. Испания переживает самый большой наплыв мигрантов на Канары с 2006 – за последний месяц на острова прибыли по морю более 8 тысяч африканцев, столько же, сколько с начала года и по середину октября.