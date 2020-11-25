ОАЭ приостановили выдачу виз гражданам Турции

Объединенные Арабские Эмираты приостановили выдачу виз гражданам 13 стран, в том числе и Турции. Как сообщает Арменпресс, со ссылкой на Международное информационное агентство “Reuters”, визовые операции, исходя из соображений безопасности, приостановлены в основном для стран с мусульманским населением.

В документе, опубликованном Государственным центром труда, говорится, что решение основано на циркуляре, выпущенном властями ОАЭ, который вступил в силу 18 ноября. Вышеупомянутый циркуляр касается Турции, Ирана, Сирии, Сомали, Алжира, Кении, Афганистана, Ирака, Ливана, Туниса, Пакистана, Ливии и Йемена.

Как сообщает “Reuters”, пока неизвестно, на каком основании было принято это решение, касающееся соображений безопасности. Посольство и консульство ОАЭ в Турции пока не делали заявления по этому поводу. Федеральное управление по вопросам гражданства ОАЭ не комментирует это решение.

Эмма Ардарьян