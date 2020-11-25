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Меган Маркл потеряла второго ребенка

Меган Маркл потеряла второго ребенка

Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл рассказала в статье для New York Times, что в июле потеряла второго ребенка и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша.

"Это июльское утро началось так же, как и все остальные: сделать завтрак, покормить собак... Собрать волосы в хвост, до того как я выну сына из кроватки. После того, как я поменяла его подгузник, я почувствовала сильную боль. Я упала на пол, сжимая его в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих - веселая мелодия, которая резко контрастировала с моим ощущением - что-то пошло не так. Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребенка", - написала Маркл,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сидя в больничной койке и наблюдая, как сердце моего мужа разбивается на кусочки, пока он пытается удержать воедино кусочки моего, я поняла, что единственный способ начать залечивать эту рану, спросить: "Ты в порядке?", - вспоминает герцогиня Сассекская.

Первый ребенок герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая 2019 года.


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