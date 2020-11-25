Марукян по вопросу армянских пленных в Азербайджане обратился в Комитет СЕ по предупреждению пыток

Руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян призвал председателя Комитета Совета Европы по предупреждению пыток и двух вице-председателей организовать срочный визит в Азербайджан для изучения и предотвращения возможного бесчеловечного и унизительного отношения к армянским военнопленным и к гражданским лицам.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил сам Эдмон Марукян.

“Ради спасения жизней содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц и их возможного обмена, я сегодня обратился к председателю Комитета Совета Европы по предупреждению пыток (CPT) и к двум вице-председателям с призывом организовать срочный визит в Азербайджан для изучения и предотвращения возможного бесчеловечного и унизительного отношения к армянским военнопленным и гражданским лицам, содержащимся в тюрьмах и в других закрытых учреждениях”, - заявил Марукян.

Депутат напомнил, что Комитет СЕ по предупреждению пыток является единственным органом, который может беспрепятственно входить в любое закрытое учреждение Азербайджана.

24 ноября стало известно, что сотрудники МККК посетили находящихся в азербайджанском плену армянских военнослужащих и гражданских лиц.