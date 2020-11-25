Турецкая лира продолжает падать

С 23 ноября турецкая лира вновь упала, достигнув отметки 8 по отношению к доллару США. Национальная валюта Турции начала восстанавливаться после некоторых изменений в экономике, а также после заявлений об обещанных реформах в экономике и в судебной системе. Однако, несмотря на все положительные сдвиги, экономика Турции в целом оказалась в плачевном состоянии.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на новостной сайт BBC Turkiye, после назначения Наджи Агбала директором Центробанка и назначения министром финансов Лютфи Эльваном президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новом периоде реформ в экономической сфере. После этих событий стоимость турецкой лиры по отношению к доллару составила 10%. Курс доллара упал до 7,5. Однако с 23 ноября этот рост вновь снизился на 5%. На налоги, уплачиваемые в турецких лирах, положительно повлияло и повышение Центральным банком Турции 19 ноября денежно-кредитной политики до 15% за счет повышения рыночных процентных ставок.

По мнению некоторых экспертов, отставка Бюлента Арынча из Высшего консультативного комитета при президенте Турции 24 ноября сыграла большую роль в девальвации турецкой лиры. Арынч был заместителем премьер-министра Турции до 2015 года, а с 2015 года - членом Высшего консультативного комитета при президенте. Президент Эрдоган резко отреагировал на критику Арынча по поводу арестов бывшего сопредседателя РПК Селахаттина Демирташа и бизнесмена Османа Кавалы, что и привело к отставке Арынча. О своей отставке Арынч написал в микроблоге Twitter 24 ноября.

Мэри Вардумян