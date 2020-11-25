Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна за вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю самоотверженную работу врач-эпидемиолог, доктор биологических наук, профессор Владимир Давидянц посмертно награжден медалью “За заслуги перед Отечеством I степени.

Как передает Арменпресс, указ об этом опубликован на официальном сайте президента Армении.

“Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также части 1 и 9 статьи 5.3 Закона Республики Армения “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”, за вклад в дело развития здравоохранения и за многолетнюю самоотверженную работу врач-эпидемиолог, доктор биологических наук, профессор Владимир Ашотович Давидянц посмертно награжден медалью “За заслуги перед Отечеством” I степени”, - говорится в указе президента.

Заведующий кафедрой эпидемиологии Национального института здравоохранения Владимир Давидянц ушел из жизни 30 октября 2020 года.