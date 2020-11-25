Власти США рассказали об испытаниях вакцины AstraZeneca от COVID-19

Дозировка вакцины, разработанной компаний AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, которая показала большую эффективность - 90% - испытывалась на добровольцах не старше 55 лет, в отличие от дозировки с меньшей эффективностью, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсефа Слауи.

В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и AstraZeneca. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. По словам разработчика препарата Эндрю Полларда, ученых больше удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина дозы, а затем полная доза вакцины. В этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Слауи заявил журналистам, что режим дозирования, при котором добровольцы сначала получали половину дозы, а затем полную, применялся для группы не старше 55 лет. Вместе с тем, в группе, где добровольцы получали две полные дозы и где эффективность вакцины была показана на уровне 62%, были люди и старше 55 лет.

В заявлении компании возраст добровольцев в разных группах не приводился.