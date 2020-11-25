Получены доказательства жестокого обращения с армянскими военнопленными в Азербайджане

Генеральная прокуратура Республики Армения распространила заявление, что по фактам убийства, пыток и жестокого обращения с армянскими военнопленными в Азербайджане получены достаточные объективные доказательства. Арменпресс представляет заявление Генеральной прокуратуры Республики Армения.

“В ходе предварительного расследования уголовного дела о развязывании агрессивной войны со стороны военно-политического руководства Азербайджанской Республики против Республики Армения с 27 сентября 2020 года, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следственных и других процессуальных действий с целью проверки информации, размещенной в интернете и в СМИ, получено достаточно объективных доказательств грубых нарушений ряда норм международного гуманитарного права Вооруженными силами Азербайджанской Республики. В частности, была нарушена Конвенция 1949 года о защите жертв международного вооруженного конфликта, вместе с Конвенциями от 12 августа 1977 г. , статьи 44, 45, 47, дополнительный протокол 48, 51, 51 (2), 52 (2), пункт 4 статьи 51 Дополнительного протокола, 85 часть 1 статьи, 1-я, 7-я, 11-я, 12-я, 54-я нормы обычного международного гуманитарного права. То есть имеются данные о многочисленных случаях убийства, пыток военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся в плену Вооруженных сил Азербайджана и имеющих право на защиту по вышеуказанным конвенциям, и о жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении.

Уже получена оценка достаточных объективных доказательств, согласно которым ответственные должностные лица Вооруженных сил Азербайджанской Республики совершили тяжкие преступления против пленных военнослужащих с сильным мотивом национальной ненависти - умышленные и преднамеренные нарушения общеизвестного международного гуманитарного права.

Генеральная прокуратура Республики Армения предпринимает шаги по доведению до сведения международных партнерских прокурорских органов фактов зверств, совершенных против армянских военнопленных и мирных жителей. С этой целью прокуратура Республики Армения, а также орган, ведущий уголовное дело, находятся в постоянном контакте с соответствующими национальными органами, занимающимися вопросами военнопленных, граждан Республики Армения и Республики Арцах”.

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