Арут Мартиросян прогнозирует принятие Сенатом Франции резолюции о признании Арцаха

Проект резолюции о необходимости признания независимости Нагорно-Карабахской Республики, который вынесен на повестку дня Сената Франции, скорее всего, будет принят. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил редактор журнала “Франс Армен” Арут Мартиросян.

“В этот раз проблем не должно быть, у нас есть положительные сигналы, большинство за резолюцию. Это резолюция, которой депутаты обращаются к президенту и к правительству, констатируя, народные депутаты призывают к признанию независимости Арцаха”, - предствил Арут Мартиросян.

По его словам, армянские структуры во Франции в связи с резолюцией активно работали по разным направлениям. Все усилия были сосредоточены на этом. Арут Мартиросян отметил, что они оптимистично настроены в отношении того, что после Сената и исполнительная власть и президент Франции прореагируют на это положительно. У десятки мэрий приняли аналогичные резолюции с обращением к президенту. Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. В этом смысле есть трудности, но мы настроены оптимистично”, - сказал Арут Мартиросян, подчеркнув, что вопрос о праве Арцаха на самоопределение и на независимо государство в приоритете.

Обсуждение резолюции о признании независимости Арцаха назначено на 16:30 25 ноября по времени во Франции, на 19:30 по ереванскому времени. Резолюцию представят сенаторы Бруно Ретайо, Патрик Манн, Эрве Марсель, Алиан Агасси и Гийом Гонтард.