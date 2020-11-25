Пашинян обсудил с предпринимателями вопросы, касающиеся обеспечения продолжительности инвестиций

Премьер-министр Никол Пашинян продолжает встречи с представителями бизнес сообщества для обсуждения вопросов экономической деятельности в Армении и восстановления инвестиционного климата. Об этом Арменпресс сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

25 ноября премьер-министр встретился с генеральным директором “Электрические сети Армении” Кареном Арутюняном, генеральным директором ЗАО “Газпром Армения” Грантом Тадевосяном, генеральным директором строительно-инвестиционной компании “RENSHIN”, президентом-основателем Ассоциации “Нушикян” Эдуардом Марутяном.

Обсуждались вопросы, связанные с укреплением государственно-деловой среды, обеспечением преемственности инвестиционных программ и восстановлением экономического оптимизма. Достигнуты конкретные договоренности.

Встречи с представителями бизнес сообщества будут продолжаться.