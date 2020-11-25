Индекс экономической активности за 10 месяцев снизился на 6,7%

Индекс экономической активности Армении в январе - октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 6,7%.

Об этом, как сообщает Арменпресс, свидетельствуют данные Национального статистического комитета Республики Армения.

Объем промышленного производства увеличился на 0,5%. Объем строительства в январе - октябре текущего года снизился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот в январе - октябре снизился на 12,5%, объем услуг, оказываемых населению, сократился на 12,8%.

В январе - октябре 2020 года индекс потребительских цен вырос на 0,9%, индекс цен на промышленную продукцию - на 2%. Производство электроэнергии увеличилось на 1,7%.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Армении в январе - октябре увеличилась на 4,3%, составив 186 428 драмов. При этом среднемесячная заработная плата в государственном секторе увеличилась на 6,3%, в негосударственном секторе - на 3,1%.

В январе - октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года внешнеторговый оборот снизился на 11,4%, при этом экспорт снизился на 4,4%, а импорт - на 14,9%.

Курс драма к доллару США в январе - октябре 2020 года составлял 484,96.

Снижение экономической активности связано с эпидемией, которая привела к спаду экономик почти всех стран мира.

Анна Григорян