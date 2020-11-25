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Байрамян вошел в состав символической команды российской Премьер-лиги

Байрамян вошел в состав символической команды российской Премьер-лиги

Полузащитник сборной Армении Хорен Байрамян вошел в состав символической команды российской Премьер-лиги.

Как передает Арменпресс, в рамках 15-го тура первенства России по футболу “Ростов” на выезде встретился с казанским “Рубином”. Хорен Байрамян полузащитник сборной Армении по футболу открыл счет на 55-й минуте матча. Байрамян на 76-й минуте стал и автором дубля. Матч “Рубин” - “Ростов” завершился со счетом - 0:2.

После этой победы “Ростов” в турнирной таблице с 26 очками поднялся на 5 место. Лидирует ЦСКА с 32 очками.


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