Медицинское подразделение Восточного военного округа будет оказывать помощь населению НКР

Для обеспечения медицинских нужд российского миротворческого контингента и местного населения в Нагорный Карабах перебрасываются силы и средства медицинского подразделения Восточного военного округа. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Минобороны России.

В составе подразделения врачи и среднее звено медперсонала, которые всегда будут готовы оказать и первую помощь, и квалифицированную специализированную медицинскую помощь.

122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной спецтехники, 66 тонн материальных средств будут переведены в медицинское подразделение Восточного военного округа, которое должно дислоцироваться в Нагорном Карабахе.