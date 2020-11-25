Время в Ереване: 11:07:36,   25 Ноябрь

Медицинское подразделение Восточного военного округа будет оказывать помощь населению НКР

Медицинское подразделение Восточного военного округа будет оказывать помощь населению НКР

Для обеспечения медицинских нужд российского миротворческого контингента и местного населения в Нагорный Карабах перебрасываются силы и средства медицинского подразделения Восточного военного округа. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Минобороны России.

В составе подразделения врачи и среднее звено медперсонала, которые всегда будут готовы оказать и первую помощь, и квалифицированную специализированную медицинскую помощь.

122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной спецтехники, 66 тонн материальных средств будут переведены  в медицинское подразделение Восточного военного округа, которое должно дислоцироваться в Нагорном Карабахе.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации