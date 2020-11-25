Кадровые изменения в аппарате премьер-министра

В аппарате премьер-министра Армении произведен ряд кадровых изменений.

Как передает Арменпресс, решения премьер-министра о новых назначениях и увольнениях опубликованы на официальном сайте правительства.

Решением премьер-министра Гаяне Буниатян с 30 ноября 2020 года будет освобождена от должности начальника управления программ анализа и развития офиса гражданской службы аппарата премьер-министра.

Другим решением Айк Енгибарян назначен начальником отдела реализации программ управления и мониторинга офиса главного уполномоченного по делам диаспоры при аппарате премьер-министра Республики Армения.

Начальником управления по реализации программ и мониторингу офиса главного уполномоченного по делам диаспоры при аппарате премьер-министра Республики Армения назначена Лиана Симонян.