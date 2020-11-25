Показатели по Covid-19 за последние 10 дней были выше в Ереване и в Котайкской области
12:20, 25 Ноябрь, 2020
Анализ ситуации по Covid-19 показал, что за последние десять дней уровень заболеваемости был выше в Ереване и в Котайкской области. Об этом Арменпресс сообщили в Минздраве.
В частности, уровень заболеваемости в Ереване превысил республиканский показатель в 1,5 раза и в 1,1 раза в Котайкской области.
- В целях предотвращения распространения Covid-19 Минздрав призывает население, особенно жителей Еревана и Котайкской области, тщательно соблюдать все правила эпидемиологической безопасности.
- Если в доме есть больной с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни, при общении с ним держитесь на расстояние не менее 5 м.;
- Носите маску и в открытых местах, избегайте многолюдных мест и скоплений людей’
- При посещении магазинов, парикмахерской, оптовых торговых центров и т.д. соблюдайте социальное расстояние, носите маску, после контакта с поверхностями дезинфицируйте или мойте руки мылом;
- Часто мойте руки, при невозможности обрабатывайте 70% дезинфицирующим средством на основе спирта;
- Обучайте детей правилам гигиены и следите за их соблюдением;
- При возникновении симптомов острого респираторного заболевания (лихорадка, кашель, насморк) немедленно свяжитесь с врачом вашей поликлиники (терапевтом или педиатром);
- Соблюдайте правила безопасности и будьте здоровы.
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