Показатели по Covid-19 за последние 10 дней были выше в Ереване и в Котайкской области

Анализ ситуации по Covid-19 показал, что за последние десять дней уровень заболеваемости был выше в Ереване и в Котайкской области. Об этом Арменпресс сообщили в Минздраве.

В частности, уровень заболеваемости в Ереване превысил республиканский показатель в 1,5 раза и в 1,1 раза в Котайкской области.