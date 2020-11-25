Время в Ереване: 11:07:36,   25 Ноябрь

Показатели по Covid-19 за последние 10 дней были выше в Ереване и в Котайкской области

Показатели по Covid-19 за последние 10 дней были выше в Ереване и в Котайкской области

 Анализ ситуации по Covid-19 показал, что за последние десять дней уровень заболеваемости был выше в Ереване и в Котайкской области. Об этом Арменпресс сообщили в Минздраве.

В частности, уровень заболеваемости в Ереване превысил республиканский показатель в 1,5 раза и в 1,1 раза в Котайкской области.

  • В целях предотвращения распространения Covid-19 Минздрав призывает население, особенно жителей Еревана и Котайкской области, тщательно соблюдать все правила эпидемиологической  безопасности.
  • Если в доме есть больной с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни, при общении с ним держитесь на расстояние не менее 5 м.;
  • Носите маску и в открытых местах, избегайте многолюдных мест и скоплений людей’
  • При посещении магазинов, парикмахерской, оптовых торговых центров и т.д.  соблюдайте социальное расстояние, носите маску, после контакта с поверхностями дезинфицируйте или мойте руки мылом;
  • Часто мойте руки, при невозможности обрабатывайте 70% дезинфицирующим средством на основе спирта;
  • Обучайте детей правилам гигиены и следите за их соблюдением;
  • При возникновении симптомов острого респираторного заболевания (лихорадка, кашель, насморк) немедленно свяжитесь с врачом вашей поликлиники (терапевтом или педиатром);
  • Соблюдайте правила безопасности и будьте здоровы.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации