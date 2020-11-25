Чехия системе здравоохранения Армении отправила гуманитарную помощь

В рамках гуманитарной помощи Чехия передала Министерству здравоохранения Армении предметы личной гигиены, предназначенные для борьбы с COVID-19, в частности, 100 000 медицинских масок, 43 тысячи пар перчаток. Об этом Арменпресс сообщили в Минздраве.

Предметы медицинского назначения пополнят существующие запасы учреждений по уходу, занимающихся лечением COVID-19, что снизит риск заражения.

Министерство благодарит Чехию за оказание гуманитарной помощи.