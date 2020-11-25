Время в Ереване: 11:07:36,   25 Ноябрь

Чехия системе здравоохранения Армении отправила гуманитарную помощь

Чехия системе здравоохранения Армении отправила гуманитарную помощь

В рамках гуманитарной помощи Чехия передала Министерству здравоохранения Армении предметы личной гигиены, предназначенные для борьбы с COVID-19, в частности, 100 000 медицинских масок, 43 тысячи пар перчаток. Об этом Арменпресс сообщили в Минздраве. 

Предметы медицинского назначения пополнят существующие запасы учреждений по уходу, занимающихся лечением COVID-19, что снизит риск заражения.

Министерство благодарит Чехию за оказание гуманитарной помощи. 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации