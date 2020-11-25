Отношение к армянским военнопленным должно тщательно расследоваться: депутат СЕ
Депутат Европарламента Ларс Патрик Берг намерен поднять в Совете Европы и другие вопросы, касающиеся участия азербайджанских сирийских наемников в Арцахской войне. Как сообщает Арменпресс, Ларс Патрик Берг с депутатом Национального собрания Армении Виктором Енгибаряном провел онлайн обсуждение ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе и в Армении.
Депутат СЕ сообщил, что обсуждался ряд вопросов, касающихся войны.
“Я обращусь к ним в Европарламенте, особенно к вопросу участия в войне сирийских наемников Азербайджана. Мы говорили об использовании кассетных боеприпасов, запрещенных на международном уровне, о чем имеется достаточно свидетельств, и о необходимости проведения международным сообществом расследования. Мы также договорились, что все военные преступления должны быть тщательно расследованы, особенно жестокое обращение с армянскими военнопленными”, - рассказал он.
Азербайджан с первых же дней войны, с 27 сентября против мирного населения Арцаха применял кассетные боеприпасы.
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