Фонд “Мой шаг” в Фонд страхования военнослужащих перечислил 512 млн 310 000 драмов

Из имеющихся средств благотворительного фонда “Мой шаг” согласно решению Совета попечителей фонда 20 ноября 512 млн 310 00 драмов в качестве дарения перечислено Фонду страхования военнослужащих.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил Фонд “Мой шаг”.

Отмечается, что фонд оказывает постоянное содействие Реабилитационному центру “Защитник Отечества”. В частности, в вопросах расширения и благоустройства территории, способствующей обеспечению предоставления медицинской помощь 21 века, реабилитации и реинтеграции защитников родины, получивших инвалидность, в общество. В обновленных помещениях, благодаря помощи фонда откроется 60 новых больничных палат, новые залы физиотерапии и эрготерапии, кабинет управления болью, современная протезная и экспресс-лаборатория. В результате в месяц центр сможет обслуживать вдвое больше воинов, принимая 600 вместо нынешних 300. Для этого был подписан Договор дарения в размере 180 миллионов драмов (351 350 долларов США). Суммы будут перечисляться в зависимости от объема и сроков выполненных работ.

По данным Министерства НОКС, для дистанционного обучения в Армении 2 000 арцахских школьников необходимы планшеты. Сообщаем, что фонд закупит 1 000 планшетов, остальные обеспечит государство”, - говорится в сообщении фонда.

Решением Попечительского совета благотворительного Фонда “Мой шаг” фонд, реализующий программы развития, приступает к преодолению кризисной ситуации, создавшейся в результате войны, социальных и гуманитарных проблем и необходимости их смягчения.