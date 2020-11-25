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В Армении подтверждено 1 563 новых случаев COVID-19, вылечились 1 969 заболевших

В Армении подтверждено 1 563 новых случаев COVID-19, вылечились 1 969 заболевших

По состоянию на 25 ноября в Армении всего подтверждено 129 085 случаев COVID-19, 100 913 заболевших вылечились.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 25 619 пациентов. За последние сутки проведено 4 198 тестов. Всего проведено 494 568 тестов.

Таким образом, подтверждено 1 563 новых случаев COVID-19, вылечились 1 969 заболевших.

В общей сложности, от COVID-19 зафиксировано 2 040 летальных исходов (увеличилось еще на 38). Зафиксировано 6 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 513.  

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян 


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