Армия Израиля нанесла авиаудар по окрестностям Дамаска

В ночь на среду Израиль атаковал юг провинции Дамаск со стороны Голанских высот, говорится в заявлении сирийской армии.

Как сообщает сирийская газета Аль-Ватан, целью была высота Манэе, расположенная к югу от Эль-Кунейтры.

В Дамаске заявили, что часть ударов удалось отразить, но бомбардировка нанесла материальный ущерб,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.

Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.