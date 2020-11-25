По мнению Пашиняна, срок дислокации российских миротворцев в НКР не ограничится 5 годами

По мнению премьер-министра Никола Пашиняна, срок пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе не ограничится пятью годами. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр сказал в интервью российскому агентству ТАСС.

“В течение пяти лет, конечно, мы должны суметь создать гарантии безопасности и стабильности в регионе. Но поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что срок пребывания российских миротворцев ограничится пятью годами. Пятилетний срок - это начало процесса, предусмотрена возможность автоматического продления. Я думаю, что сейчас главный вопрос - это обеспечение стабильности в Нагорном Карабахе, в регионе, обеспечение безопасности народа Нагорного Карабаха. Я думаю, что российские миротворцы добьются успеха и смогут выполнить эту миссию”, - сказал Пашинян.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Война была прекращена в 01:00 10 ноября. В Нагорном Карабахе дислоцируются российские миротворцы. Всего будет 1 960 российских военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц автомобилей и специальной техники.