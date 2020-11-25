Подразделения полиции с 24 по 25 ноября раскрыли 40 случаев преступлений

Согласно оперативным сводкам полиции, с 24 по 25 ноября подразделениями Полиции Республики Армения раскрыто 40 случаев преступлений, 6 из которых были совершены ранее. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей Полиции Республики Армения.

В частности, кража личного имущества - 9 случаев, причинение телесных повреждений - 4 случая, злоупотребление служебным положением - 4 случая, конфискация оружия - 3 случая, уклонение от уплаты налогов, служебное мошенничество или халатность, угроза или неуважение к правозащитнику - 2 случая, похищение, мошенничество, незаконное присвоение или растрата, умышленное уничтожение имущества, компьютерное преступление, незаконная вырубка, взяточничество, избиение, публикация информации, содержащей личную тайну - по 1 случаю. Обнаружено 12 разыскиваемых лиц, 4 явились с повинной.

Из совершенных ранее преступлений выявлено 5 случаев хищения личного имущества, 1 случай незаконной вырубки деревьев.

За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий. 19 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.