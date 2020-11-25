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Рафик Григорян освобожден от должности первого заместителя министра юстиции

Рафик Григорян освобожден от должности первого заместителя министра юстиции

Решением премьер-министра Рафик Григорян освобожден от должности первого заместителя министра юстиции.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте правительства Армении.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, Рафик Григорян освобожден от должности первого заместителя министра юстиции”, - говорится в решении.

Рафик Григорян был назначен первым заместителем министра юстиции Армении 19 июля 2019 года.


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