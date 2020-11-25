Армен Григорян назначен исполняющим обязанности руководителя общины Степанаван Лорийской области.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте правительства Армении.

“В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Республики Армения “О местном самоуправлении” Армена Григоряна назначить исполняющим обязанности руководителя общины Степанаван Лорийской области Республики Армения”, - говорится в решении.