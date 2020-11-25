Армен Григорян назначен исполняющим обязанности руководителя общины Степанаван
10:31, 25 Ноябрь, 2020
Армен Григорян назначен исполняющим обязанности руководителя общины Степанаван Лорийской области.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте правительства Армении.
“В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Республики Армения “О местном самоуправлении” Армена Григоряна назначить исполняющим обязанности руководителя общины Степанаван Лорийской области Республики Армения”, - говорится в решении.
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