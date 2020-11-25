Время в Ереване: 11:07:36,   25 Ноябрь

Армен Григорян назначен исполняющим обязанности руководителя общины Степанаван

Армен Григорян назначен исполняющим обязанности руководителя общины Степанаван

Армен Григорян назначен исполняющим обязанности руководителя общины Степанаван Лорийской области.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте правительства Армении.

“В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Республики Армения “О местном самоуправлении” Армена Григоряна назначить исполняющим обязанности руководителя общины Степанаван Лорийской области Республики Армения”, - говорится в решении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации