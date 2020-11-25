Договоренности по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на этом этапе сохраняются: Пентагон

Договоренности о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, достигнутые в трехстороннем заявлении глав России, Азербайджана и Армении, на данный момент сохраняются, и американская сторона приветствует подобное развитие событий.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман.

“К счастью, я могу сказать, что сейчас есть мирная договоренность между Азербайджаном и Арменией, которая, судя по всему, на данном этапе сохраняется”, - сказал он.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Война была прекращена в 01:00 10 ноября. В Нагорном Карабахе дислоцируются российские миротворцы. Всего будет 1 960 российских военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц автомобилей и специальной техники.