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Араик Арутюнян назначен главным советником премьер-министра Армении

Араик Арутюнян назначен главным советником премьер-министра Армении

Бывший министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян назначен главным советником премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщает «Арменпресс», это решение подписал премьер-министр.

“Руководствуясь статьей 9 части 10 Закона Республики Армения “О государственной службе”, назначить Араика Арутюняна главным советником премьер-министра”, - говорится в решении.

Арутюнян был министром образования, науки, культуры и спорта с 2018 года, был освобожден от занимаемой должности 23 ноября.


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