Левон Аронян вышел в четвертьфинал “Skilling Open 2020”

Член мужской сборной Армении по шахматам Левон Аронян вышел в четвертьфинал онлайн турнира “Skilling Open 2020”.

Как передает «Арменпресс», в турнире по быстрым шахматам Аронян набрал 8,5 очков из 15 возможных и занял 5-е место в турнирной таблице, получив право участвовать в четвертьфинале. Из 16 шахматистов лишь 8 примут участие в четвертьфинале.

На этом этапе поборются Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Уэсли Со, Ян Непомнящий, Теймур Раджабов, Максим Вашье-Лаграв и Аниш Гири.

Четвертьфинал стартует 25 ноября.