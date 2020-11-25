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Левон Аронян вышел в четвертьфинал “Skilling Open 2020”

Левон Аронян вышел в четвертьфинал “Skilling Open 2020”

Член мужской сборной Армении по шахматам Левон Аронян вышел в четвертьфинал онлайн турнира “Skilling Open 2020”.

Как передает «Арменпресс», в турнире по быстрым шахматам Аронян набрал 8,5 очков из 15 возможных и занял 5-е место в турнирной таблице, получив право участвовать в четвертьфинале. Из 16 шахматистов лишь 8 примут участие в четвертьфинале.

На этом этапе поборются Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Уэсли Со, Ян Непомнящий, Теймур Раджабов, Максим Вашье-Лаграв и Аниш Гири.

Четвертьфинал стартует 25 ноября.


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