“Барселона”, “Ювентус”, “Манчестер Юнайтед” и “Боруссия” одержали победу

Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группах “E”, “F”, “G, “H”.

Как передает «Арменпресс», в группе “Е” “Ренн” уступил “Челси” со счетом 1:2, с тем же счетом “Севилья” обыграла “Краснодар”.

В группе “F” “Лацио” дома обыграл “Зенит” со счетом 3:1, а дортмундская “Боруссия”"отправила 3 безответных мяча в ворота “Брюгге”.

В группе “G” каталонская “Барселона” одержала крупную победу над киевским “Динамо” со счетом 0:4, “Ювентус” со счетом 2:1 одержал победу над “Ференцварошем”.

В группе “H” ПСЖ с минимальным счетом победил “Лейпциг”, “Манчестер Юнайтед” со счетом 4:1 обыграл “Стамбул Башакшехир”.

Путевки в плей-офф Лиги чемпионов завоевали “Барселона”, “Ювентус”, “Челси” и “Севилья”.