Газета “Айастани Анрапетутюн”: Нельзя исключать любой сценарий развития событий в регионе

“Учитывая беспрецедентное присутствие турецких войск вокруг двух армянских республик, имеем ли мы право исключить нападение Турции на Армению, даже если российские пограничники находятся на наших границах? Ответ однозначно отрицательный. Сегодня Армения находится в центре самого горячего региона геополитических развитий, где не исключен ни один сценарий развития событий. Следовательно, одним из основных требований безопасности нашего государства является разработка и наличие возможностей и средств противодействия им. Это требуют больших ресурсов, которые могут быть предоставлены только за счет консолидации национального потенциала, так как следующая война будет за государственность Армении”.

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