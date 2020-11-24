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Депутат Арман Егоян коснулся иска о лишении Гагика Царукяна депутатского мандата

Депутат Арман Егоян коснулся иска о лишении Гагика Царукяна депутатского мандата

Депутата фракции “Мой шаг” НС Армении Арман Егоян коснулся принятого на заседании Совета НС решения, которым в Конституционный суд было подано ходатайство о лишении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна депутатского мандата.

«Вопрос перед Советом НС подняла Комиссия по предотвращению коррупции. Комиссия по предотвращению коррупции состоит из 4 членов, только один из которых был выдвинут фракцией «Мой шаг», другой - «Просвещенной Арменией» (этот член также возглавляет комиссию), третий - ППА, четвертый - Высшим судебным советом. Даже если теоретически предположить, что кто-то пытался начать политический процесс, то все равно в этой комиссии никто не имеет большинства», - как сообщает Арменпресс, подчеркнул Егоян.
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