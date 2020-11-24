Отмена военного положения зависит от сигналов ВС: Арман Егоян

Военное положение предназначено для решения конкретных проблем, и об этих проблемах знают Вооруженные силы. как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал депутат фракции «Мой шаг» Арман Егоян.

«Вопрос об отмене военного положения зависит от ситуации на военном фронте. Ответ на этот вопрос должны дать Вооруженные силы. Если Вооруженные силы сочтут, что нет необходимости продолжать военное положение, то нет необходимости», - сказал Егоян, добавив, что вопрос военного положения обсуждался на сегодняшнем закрытом заседании фракции «Мой шаг» и был сделан вывод, что необходимо понять ситуацию на фронте.

26 ноября по инициативе оппозиции состоится внеочередное заседание Национального собрания по вопросу отмены военного положения. Журналист поинтересовался, примет ли участие в заседании фракция «Мой шаг». Депутат отметил, что это зависит от сигналов армии.