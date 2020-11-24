Совет НС обратиться в КС с вопросом лишения Гагика Царукяна депутатского мандата 

На заседании Совета Национального Собрания принято решение об обращении в Конституционный суд с просьбой о прекращении парламентских полномочий лидера фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сообщил депутат фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян.

Основанием для решения обратиться в Конституционный суд по данному вопросу стали статья 95 Конституции и заключение Комитета по предупреждению коррупции от 26 октября 2020 года «О нарушении депутатом парламента требований несовместимости» 03/2020.

Согласно статье 95 Конституции Армении, депутат не может занимать не обусловленной своим статусом должности в других государственных органах или органах местного самоуправления, какой-либо должности в коммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, образовательной и творческой работы.