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Сенат Франции 25 ноября обсудит резолюцию о необходимости признания Нагорно- Карабахской Республики

Сенат Франции 25 ноября обсудит резолюцию о необходимости признания Нагорно- Карабахской Республики

Сенат Франции 25 ноября обсудит резолюцию о необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Сената, обсуждения начнутся в 19:30 по ереванскому времени.

Резолюцию представили сенаторы Брюно Ретайо, Патрико Манне, Эрве Марсель, Алиан Агасси и Гийом Гонтард.

О готовности сенаторов обсудить проект резолюции по Нагорному Карабаху заявил французский политолог Брюно Ретайо, лидер фракции Республиканцев в верхней палате французского парламента.

«25 ноября Сенат обсудит проект резолюции, предлагающий Франции признание Нагорно-Карабахской Республики. Только такая независимость может на долгое время защитить права и свободы народа Нагорного Карабаха, который столкнулся с турецким исламским экспансионизмом», - написал он на своей странице в Twitter.


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