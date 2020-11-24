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Вторая колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Нагорный Карабах

Вторая колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Нагорный Карабах

Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом 24 ноября прибыла в Нагорный Карабах. Как сообщает Арменпресс, в составе груза – стройматериалы для восстановления жилых домов и социально значимых объектов. 

В качестве гуманитарной помощи на 30 большегрузных машинах доставлено 300 тонн груза. 

21 ноября также в Степанакерт прибыла первая часть гуманитарного груза весом 45 тонн. Всего было задействовано 35 единиц техники и около 40 человек личного состава.


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