Вторая колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Нагорный Карабах

Вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом 24 ноября прибыла в Нагорный Карабах. Как сообщает Арменпресс, в составе груза – стройматериалы для восстановления жилых домов и социально значимых объектов.

В качестве гуманитарной помощи на 30 большегрузных машинах доставлено 300 тонн груза.

21 ноября также в Степанакерт прибыла первая часть гуманитарного груза весом 45 тонн. Всего было задействовано 35 единиц техники и около 40 человек личного состава.