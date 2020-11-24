Премьер-министр представил новоназначенного министра образования, науки, культуры и спорта 

Премьер-министр Никол Пашинян посетил министерство образования, науки, культуры и спорта и представил аппарату структуры новоназначенного министра Ваграма Думаняна. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, глава правительства поблагодарил бывшего министра Араика Арутюняна за проделанную работу и пожелал Ваграму Думаняну плодотворной работы.

“Уважаемые коллеги, мы много говорим об уровне становления институтов в стране, и я убежден, что все наши проблемы связаны с уровнем становления институтов. Однако я считаю также важным, чтобы мы вовсе не игнорировали мышление как институт. Я считаю, что мы должны рассмотреть этот вопрос в целом, понять и представить, каким мышлением мы руководствуемся, насколько этот институт соответствует нашим потребностям, требованиям и интересам, и, конечно, в каких реформах нуждается мышление, чтобы мы смогли достичь поставленных целей”, - в своей речи отметил премьер-министр.

Араик Арутюнян поблагодарил команду министерства образования, науки, культуры и спорта за совместную работу, отметив, что структура как учреждение сформирована и находится в хорошем рабочем состоянии. По его словам, реакция на ситуацию во время войны и эпидемии Covid была адекватной, и это произошло благодаря людям, работающим в этом ведомстве.

Арутюнян поблагодарил премьер-министра Пашиняна за поддержку, оказываемую деятельности министерства, и отметил: “Реформы, начатые в министерстве, окажут благоприятное и положительное влияние на внутриармянские отношения, нашу экономику и наши позиции в международных отношениях. И, по моему мнению, заложенный хороший фундамент должен быть продолжительным”. Бывший министр выразил готовность передать накопленный опыт и информацию новоназначенному министру, чтобы поддержать процесс реформ.

В свою очередь, новоназначенный министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие, отметив: “Я принял предложение со всей ответственностью и очень тронут оказанным доверием. Готов в рамках всех своих сил служить нашему государству, нашей стране и сделать максимально возможное в этой сфере”. Он поблагодарил Араика Арутюняна за готовность к сотрудничеству.

В конце встречи премьер-министр Никол Пашинян пожелал коллегам успехов в дальнейшей деятельности.