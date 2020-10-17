Предстоящие на 25 ноября мероприятия
18:11, Ноябрь 24, 2020
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- 19:26 Вторая колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыла в Нагорный Карабах
- 18:42 Премьер-министр представил новоназначенного министра образования, науки, культуры и спорта
- 18:20 Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном итоги поездки российской делегации в Баку и Ереван
- 18:11 Предстоящие на 25 ноября мероприятия
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- 17:41 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-11-20
- 17:40 Азиатские индексы снизились - 24-11-20
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- 16:18 Сотрудники МККК посетили пленных военнослужащих и гражданских лиц, находящихся в Азербайджане
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- 15:42 Лавров призвал власти Афганистана и талибов восстановить мир в стране
- 15:29 Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
- 15:11 Член Совета старейшин Еревана Арсен Карапетян представил заявление о прекращении своих полномочий
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