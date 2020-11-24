Азиатские индексы снизились - 24-11-20

ТОКИО, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.50% и составил 26165.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.03% и составил 1762.40 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.34% и составил 3402.82 пункта, а HANG SENG вырос на 0.39% и составил 26588.20 пункта.