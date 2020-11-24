Верховный лидер Ирана назвал два пути избавления от американских санкций

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал два пути избавления от американских санкций, указав, что один из них когда-то не сработал, а другой будет трудным.

По его словам, это "сделать санкции тщетными, преодолев их", а также "снять санкции".

"Один раз мы уже попробовали путь снятия санкций и провели многолетние переговоры, однако результата не достигли", - сказал Хаменеи в ходе заседания с участием глав трех ветвей власти,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Говоря о варианте с преодолением санкций и нейтрализации их воздействия, лидер Ирана отметил, что "поначалу этот путь может быть сложен, однако будет иметь положительный исход".