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Верховный лидер Ирана назвал два пути избавления от американских санкций

Верховный лидер Ирана назвал два пути избавления от американских санкций

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал два пути избавления от американских санкций, указав, что один из них когда-то не сработал, а другой будет трудным.

По его словам, это "сделать санкции тщетными, преодолев их", а также "снять санкции".

"Один раз мы уже попробовали путь снятия санкций и провели многолетние переговоры, однако результата не достигли", - сказал Хаменеи в ходе заседания с участием глав трех ветвей власти,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Говоря о варианте с преодолением санкций и нейтрализации их воздействия, лидер Ирана отметил, что "поначалу этот путь может быть сложен, однако будет иметь положительный исход".


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