Коммюнике Пятого пленума ЦК КПК 19-го созыва: пресс-релиз Посольства КНР в Армении

С 26 по 29 октября в Пекине состоялся Пятый пленум ЦК КПК 19-го созыва.

В пленуме приняли участие 198 членов ЦК КПК и 166 кандидатов в члены ЦК КПК, с правом совещательного голоса присутствовали члены Постоянного комитета Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, ответственные представители соответствующих сторон, часть делегатов 19-го съезда КПК, работающих на низовом уровне, а также эксперты и ученые.

Пленум прошел под председательством Политбюро ЦК. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил с важной речью.

На пленуме был заслушан и обсужден доклад о проделанной работе, с которым выступил Си Цзиньпин по поручению Политбюро ЦК КПК. На нем также были одобрены Рекомендации ЦК КПК относительно разработки 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 гг.) и перспективных целей к 2035 году. Си Цзиньпин сделал пояснения в отношении проекта данного документа.

На пленуме всецело одобрили работу, проведенную Политбюро ЦК за период, прошедший после Четвертого пленума ЦК КПК 19-го созыва. Было единогласно признано, что за прошедший год Политбюро ЦК КПК, высоко держа великое знамя социализма с китайской спецификой, руководствуясь учением марксизма-ленинизма, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями концепции «Трех представительств», концепцией научного развития и идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, в полной мере следуя духу 19-го съезда КПК, а также Второму, Третьему и Четвертому пленуму ЦК КПК 19-го созыва, укрепляло идею «Четырех сознаний» (политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра, сознание равнения), твердо придерживалось «Четырех аспектов уверенности в себе» (уверенность в пути, теории, строе и культуре) и отстаивало ключевое место Генерального секретаря Си Цзиньпина как ядра ЦК КПК и всей партии, авторитет и единое централизованное руководство ЦК КПК, содействовало в рамках единого планирования общей установке «Интеграция пяти областей строительства», координировало содействие общей политической стратегии «Четыре всесторонних аспекта»; твердо соблюдало принцип «достижения прогресса в стабильности» как основной лейтмотив, придерживалось новой концепции развития, неустанно стимулировало политику реформ и открытости; спокойно и решительно противостояло различного рода угрозам и вызовам, всесторонне планировало работу по профилактике и контролю эпидемии COVID-19 и социально-экономическому развитию, поставив безопасность жизни людей и их здоровье на первое место. Используя расширение внутреннего потребления как стратегический ориентир, углубило структурную реформу в сфере предложения, усилило интенсивность ответной реакции макроэкономической политики. Основательно выполнило работу по «стабилизации шести сфер» при всестороннем соблюдении «шести гарантий», решительно защищало национальный суверенитет, безопасность и интересы развития страны. Достигнуты значимые стратегические результаты в работе по профилактике и контролю эпидемии. Интенсивно продвигались вперед при важные программы: предупреждение существенных рисков, ликвидация бедности и предотвращение загрязнения. Экономический рост лучше, чем ожидалось. Жизнь населения получила недежные гарантии, обстановка в обществе сохраняет стабильность. Дипломатическая деятельность с китайской спецификой активно идет вперед. В всех делах партии и страны достигнуты новые большие успехи.

Участники пленума единогласно полагают, что, столкнувшись с непростой международной ситуацией и со сложными и трудоемкими задачами по реформам, развитию и обеспечению стабильности внутри страны, в особенности под серьезным ударом, нанесенным пандемией новой коронавирусной пневмонии, ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, оставаясь верным первоначальной цели и ни на минуту не забывая о своей миссии, сплотил воедино и возглавили многонациональный народ страны и партию для упорного движения вперед и новаторства, с энтузиазмом стимулировал все сферы деятельности партии и страны, справлялся со всеми опасностями и вызовами, чтобы корабль социализма с китайской спецификой стремительно шел вперед на всех парусах. Как в очередной раз доказала практика, имея товарища Си Цзиньпина у руля ЦК КПК, а также при единстве и упорстве многонационального народа и партии мы обязательно сможем преодолеть все трудности и препятствия, возникающие у нас на пути, и несомненно сможем еще сильнее способствовать дальнейшему развитию социализма с китайской спецификой в новую эпоху.

Участники пленума высоко оценили решающие успехи в полном построении среднезажиточного общества. В ходе 13-ой пятилетки был совершен важный прорыв во всестороннем углублении реформ, произошли существенные сдвиги в работе по всестороннему обеспечению верховенства закона, получены значительные результаты во всестороннем ужесточении внутрипартийной дисциплины, ускорено продвижение модернизации системы государственного управления и управленческих способностей, еще больше проявились преимущества лидерства КПК и социалистического строя Китая. Экономическая мощь, научно-технический потенциал и совокупная мощь государства вышли на новую ступень. Экономика в целом функционирует в стабильном режиме, продолжается оптимизация структуры экономики. По предварительным данным, ВВП Китая в 2020 году превысит 100 трлн. юаней. Успехи в ликвидации бедности привлекли внимание мировой общественности. 55,75 млн. бедных людей в сельской местности избавились от нищеты. Годовой объем производства зерна уже 5 лет подряд стабильно держится на уровне 650 млрд. кг. Увеличилась динамика предотвращения загрязнения окружающей среды, экологическая обстановка заметно улучшилась. Китай продолжает расширять открытость внешнему миру, в совместном строительстве инициативы «Один пояс, один путь» достигнуты значительные результаты. Заметно повысился уровень жизни людей, популяризируется высшее образование. Среднегодовой рост новых рабочих мест в городах и поселках превысил 60 млн. мест. Построив самую крупную в мире систему социального обеспечения, базовое медицинское страхование в Китае охватывает почти 1,3 млрд. чел., а базовое пенсионное страхование охватывает примерно 1 млрд. чел. Важные стратегические результаты были достигнуты в процессе профилактики и контроля эпидемии COVID-19. Идет активное развитие сферы культуры и компаний, имеющих отношение к ней. Существенно повысился уровень национальной обороны и строительства армии, произошли значительные перемены в организационной форме вооруженных сил. Всесторонне усилилась государственная безопасность, в обществе сохраняется спокойствие и стабильность. Цели и задачи 13-ой пятилетки практически выполнены, скоро ожидается победа полного построения среднезажиточного общества. Сделан огромный шаг вперед в деле великого возрождения китайской нации, и социалистический Китай в еще более величественной позе уверенно стоит на востоке мира.

На пленуме было отмечено, что вся партия и многонациональный народ Китая должны с еще большим рвением продолжать идти вперед, чтобы в установленный срок одержать победу в борьбе с бедностью, обеспечить полное построение среднезажиточного общества, достичь цели «первого столетия» и заложить прочный фундамент для начала нового пути всестороннего построения современной социалистической страны.

На пленуме были глубоко проанализированы серьезные и комплексные изменения, с которыми сталкивается Китай в контексте развития. Участники пленума полагают, что в настоящее время и в будущем развитие Китая все еще будет пребывать в периоде важных стратегических возможностей, однако в возможностях и вызовах произошли новые изменения. Современный мир претерпевает небывалые за столетие перемены, набирает обороты новый виток научно-технической революции и индустриальных преобразований, коренным образом меняется соотношение международных сил. Мир и развитие по-прежнему остаются главной темой эпохи. Концепция Сообщества единой судьбы человечества глубоко укоренилась в сознании людей. Однако наряду с этим международная обстановка усложняется с каждым днем, заметно усиливаются нестабильность и неопределенность. Китай перешел к этапу высококачественного развития с явными преимуществами государственного строя, повышенной эффективностью управления, улучшением экономики в долгосрочной перспективе, прочной материальной базой, богатыми человеческими ресурсами, новым сформированным рыночным пространством, высокой устойчивостью развития, общей социальной стабильностью, а также со множеством преимуществ и возможностей для дальнейшего развития. Однако наряду с этим проблема неравномерности и недостаточности развития в Китае все еще актуальна. Решение задач в ключевых сферах и в звеньях реформирования по-прежнему представляют трудность. Инновационный потенциал не соответствует требованиям высококачественного развития, фундамент сельского хозяйства не совсем прочен, разница в региональном развитии и распределении доходов в городах и сельской местности велика. Защите окружающей среды предстоит долгий непростой путь. В вопросе обеспечения благосостояния народа имеются свои недоработки, а в общественном управлении есть свои слабые места. Партия должна в едином порядке планировать общую стратегию великого возрождения китайской нации с учетом небывалых за столетие перемен, иметь глубокое понимание новых особенностей и требований, вызванных изменениями основного противоречия в китайском обществе, иметь четкое представление о новых проблемах и вызовах, обусловленных сложной международной обстановкой, обладать большей осведомленностью о возможностях и рисках, опираясь на реалии нахождения Китая на начальной стадии социализма. Партия также должна сохранять стратегическую решимость, хорошо выполнять свои задачи, понимать и придерживаться законов развития, поддерживать дух борьбы, установить мышление нижней границы. Партии необходимо точно определять и правильно реагировать на изменения, а также самой стремиться к ним. Ей также необходимо быть способной умело находить удобный момент в кризисных ситуациях, по-новому действовать в нестабильных ситуациях, использовать благоприятные возможности, противостоять вызовам, избегать опасностей и стремиться к подходящим условиям, смело идти вперед.

На пленуме были выдвинуты перспективные цели для основного осуществления социалистической модернизации к 2035 году, а именно значительный рост экономической, научно-технической мощи Китая, а также комплексных возможностей страны; выход совокупного объема экономики и среднедушевых доходов городского и сельского населения на новый уровень; большой прорыв в ключевых базовых технологиях; вывод Китая в топ инновационных государств; базовая реализация индустриализации нового типа, информатизации, урбанизации, модернизации сельского хозяйства; построение модернизированной экономической системы. Будет осуществляться модернизация системы государственного управления и управленческих способностей; будут полностью гарантированы равные права людей на участие и развитие; будет завершено строительство правового государства, правительства и общества; будет построен сильный Китай, великое государство в области культуры, образования, подготовки высококвалифицированных специалистов, спорта и здравоохранения; уровень общественной культуры и воспитания народа выйдет на новый уровень, а «мягкая сила» значительно возрастет; будет широко распространятся экологичное производство и образ жизни, выбросы углекислого газа достигнут пиковых показателей, но затем будут стабильно понижаться; ситуация в сфере защиты окружающей среды будет улучшаться, и цель построения «прекрасного Китая» будет достигнута. Будет формироваться новая архитектоника открытости внешнему миру, заметно усилятся преимущества конкуренции и участия в международном экономическом сотрудничестве; ВВП на душу населения достигнет уровня среднеразвитых стран, заметно увеличится количество людей со средним уровнем дохода, произойдет уравнивание в секторе основного социального обслуживания, заметно сократится разница в региональном развитии и распределении доходов в городах и сельской местности; строительство «спокойного Китая» выйдет на более высокий уровень; реализуется программа модернизации государственной обороны и вооруженных сил; улучшится уровень жизни людей, произойдут существенные сдвиги во всестороннем развитии и обеспечении благосостояния народа.

На пленуме были выдвинуты руководящие идеи социально-экономического развития в «14-ой пятилетке» и принципы, которыми необходимо руководствоваться. На пленуме было отмечено, что, высоко держа великое знамя социализма с китайской спецификой, в полной мере следуя духу 19-го съезда КПК, а также Второму, Третьему, Четвертому и Пятому пленуму ЦК КПК 19-го созыва, руководствуясь учением марксизма-ленинизма, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями концепции «Трёх представительств», концепцией научного развития и идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, в полной мере претворяя в жизнь основную теорию, курс и стратегию КПК, был скоординирован и продвинут общий план экономического, политического, культурного, общественного и экоцивилизационного строительства, была согласована общая стратегия продвижения всестороннего строительства современного социалистического государства, углубления реформ, обеспечения верховенства закона и ужесточении внутрипартийной дисциплины; неуклонно внедряется новая концепция развития инноваций, слаженности, экологичности, открытости и совместного использования; твердо соблюдается принцип «достижения прогресса в стабильности» как основной лейтмотив. Рассматривая продвижение высококачественного развития в качестве основной темы, углубление структурной реформы сферы предложения в качестве основного направления, реформы и инновации в качестве основной движущей силы, а удовлетворение растущего спроса людей на лучшую жизнь в качестве ведущей цели, необходимо всесторонне координировать развитие и безопасность, ускорять создание модернизированной экономической системы, ускорять строительство новой структуры развития, где главным объектов выступает жизнедеятельность внутри страны, а внутренние и внешние циклы содействуют друг другу. Необходимо также содействовать модернизации системы государственного управления и управленческих способностей, обеспечивать устойчивость экономики и социальную стабильность, чтобы положить хорошее начало всестороннему строительству современного социалистического государства. Необходимо неуклонно следовать всестороннему руководству партии, твердо придерживаться и совершенствовать структуру и механизм социально-экономического развития под руководством КПК, придерживаться и улучшать социалистический строй с китайской спецификой, а также постоянно повышать возможности и уровень новых концепций развития для предоставления базовых гарантий при реализации высококачественного развития. Твердо придерживаться идеи, где благосостояние народа превыше всего, следовать новой концепции развития, углублению политики реформ и открытости, а также системному подходу.

На пленуме были представлены главные цели социально-экономического развития «14-ой пятилетки», а именно достигнуть новых результатов в экономическом развитии - основываясь на значительном повышении качества и эффективности, добиться долгосрочного и здорового развития экономики, полностью реализовать потенциал роста, увеличить и укрепить внутренний рынок, оптимизировать структуру экономики, заметно развить инновационные возможности, совершенствовать основную промышленность, значительно повысить уровень модернизации производственной цепочки, укрепить основы сельского хозяйства, значительно улучшить координацию городского и сельского развития, добиться важного прогресса в построении современной экономической системы; предпринять новые шаги в политике реформ и открытости, усовершенствовать систему социалистической рыночной экономики, завершить основное строительство рыночной системы с высокими стандартами, сделать субъекты рынка более динамичными, достигнуть значительного прогресса в реформе системы прав собственности и в реформе рыночного распределения основных факторов производства, укрепить систему добросовестной конкуренции, в целом сформировав новую систему открытой экономики еще более высокого уровня; значительно поднять уровень социальной культуры, укрепить основные социалистические ценности в сознании народа, значительно повысить у людей идейно-нравственные качества, уровень образования и культуры, а также психологическое и физическое здоровье, усовершенствовать систему общественных культурных услуг и культурную индустрию, разнообразить духовную и культурную жизнь народа, расширить влияние китайской культуры, значительно усилить сплоченность китайской нации; достичь нового прогресса в строительстве экологической цивилизации, оптимизировать модель развития и защиты территориального размещения, достигнуть существенных результатов в трансформации производства и образа жизни в экологическую модификацию, существенно повысить рациональность распределения и эффективность использования энергетических ресурсов, непрерывно снижать количество выбросов основных загрязняющих веществ, постоянно улучшать экологическую среду, укреплять барьер экологической безопасности, значительно улучшить жилую среду городских и деревенских населенных пунктов; достигнуть нового уровня благосостояния народа, осуществлять более полное и более качественное трудоустройство населения, синхронизировать рост доходов населения и экономический рост, значительно улучшить структуру распределения, существенно повысить уровень уравнивания основных общественных услуг, непрерывно повышать уровень общенародного образования, усовершенствовать многоуровневую систему социального обеспечения, улучшить систему здравоохранения, укрепить и расширить результаты борьбы с бедностью, всесторонне продвигать стратегию возрождения сельских районов; добиться повышения эффективности государственного управления, еще более укрепить верховенство закона социалистической демократии, проявлять социальное равенство и справедливость, усовершенствовать административную систему страны, полностью раскрыть функции правительства, существенно повысить эффективность администрации и степень доверия населения к ней, значительно повысить уровень социального управления, особенно на низовом уровне, постоянно совершенствовать систему и механизмы предотвращения и устранения основных рисков, значительно увеличить способности реагирования на чрезвычайные ситуации в обществе, существенно повысить уровень защиты от стихийных бедствий, развивать гарантии безопасности, достигнуть значительного прогресса в модернизации национальной обороны и армии.

На пленуме было предложено твердо придерживаться инноваций в качестве движущей силы в общей ситуации модернизации нашей страны, рассматривать научно-технологическую независимость как стратегическую поддержку развития страны; перед лицом мировых новейших технологий, перед лицом главного поля экономической битвы, перед лицом огромных потребностей страны и перед лицом жизни и здоровья населения, необходимо осуществлять стратегический курс на развитие науки, техники и образования во имя процветания Родины, осуществлять стратегии укрепления страны высококвалифицированными кадрами и стратегии инновационного развития, совершенствовать инновационную систему страны для ускорения создания страны с сильной наукой и техникой. Необходимо укреплять стратегическую научно-техническую мощь страны, повышать возможности предприятий в сфере технологических инноваций, стимулировать креативность у людей, а также совершенствовать систему и механизм научно-технических инноваций.

На пленуме было предложено ускорить развитие современной производственной системы, стимулировать оптимизацию и модернизацию экономической системы. Необходимо придерживаться направления экономического развития на сектор реальной экономики, непрекленно создавать страну с самыми мощными производством, высоким качеством продукции и передовой кубертехникой, а также создавать «цифровой Китай», содействовать обновлению индустриальной базы и модернизации производственной цепочки, повышать качество, эффективность экономики и конкурентоспособность. Необходимо повышать уровень модернизации производственной цепочки и цепочки поставок, развивать новые стратегические отрасли промышленности, ускорять развитие современной индустрии услуг, содействовать в рамках единого планирования строительству инфраструктуры, ускорить строительство транспортных мощностей, содействовать энергетической революции и ускорять развитие цифровизации.

На пленуме было предложено сформировать сильный внутренний рынок и выстроить новую структуру развития. Твердо придерживаться этой стратегии расширения внутреннего потребления, ускорить формирование целостной системы внутреннего спроса, органически интегрировать реализацию стратегии расширения внутреннего потребления с углублением структурной реформы в сфере предложения, создавать и направлять новый спрос с помощью инновационных и высококачественных поставок. Необходимо обеспечить беспрепятственную циркуляцию внутри страны, содействовать внутренней и международной циркуляции, а также всесторонне стимулировать потребление и расширять инвестиционное пространство.

На пленуме было предложено всесторонне углублять реформы и построить систему социалистической рыночной экономики высокого уровня. Твердо придерживаться и совершенствовать основную социалистическую экономическую систему, в полной мере использовать решающее значение рынка в распределении ресурсов, еще лучше раскрыть функции правительства, содействовать еще более лучшей интеграции активного рынка и деятельного правительства. Необходимо стимулировать жизнеспособность различных субъектов рынка, совершенствовать макроэкономическое управление, создать современную фискальную, налоговую и финансовую систему, построить рыночную систему с высокими стандартами, а также ускорить трансформацию функций правительства.

На пленуме было предложено отдавать приоритет развитию сельского хозяйства и сельских районов, а также всесторонне содействовать их подъему. Разрешить проблемы «сёл, сельского хозяйства и сельских жителей » как наиважнейшего задачу всей партийной работы, следовать по пути подъема сельских районов с социализмом с китайской спецификой, всесторонне реализовать стратегию возрождения сел и деревень, усиливать использование промышленности в целях помощи сельскому хозяйству и городов в целях помощи селам, содействовать формированию нового типа обоюдно продвигающих отношений между промышленностью и сельским хозяйством, взаимодополняющих отношений между городским и сельским секторами, скоординированного развития и совместного процветания, а также ускорять модернизацию сельского хозяйства и сельских районов. Необходимо обеспечить продовольственную безопасность страны, повысить качество, эффективность и конкурентоспособность сельского хозяйства, осуществлять мероприятия по строительству села, углублять сельские реформы, достичь консолидации результатов расширения борьбы с бедностью с подъемом сельских районов.

На пленуме было предложено оптимизировать пространственное расположение страны, содействовать скоординированному региональному развитию и урбанизации нового типа. Упорно реализовывать основные региональные стратегии, региональные стратегии координированного развития и стратегии основных функциональных регионов, укрепить региональные системы и механизмы координированного развития, совершенствовать стратегии урбанизации нового типа, создать систему поддержки и пространственную структуру высококачественного развития. Необходимо создать новые структуры развития и защиты территориального размещения, содействовать координированному развитию регионов, и продвигать урбанизацию нового типа, ориентированную на человека.

На пленуме было предложено оживлять и развивать предприятия и индустрию культуры, повышать «мягкую силу» культуры страны. Твердо придерживаться руководящей роли марксизма в сфере идеологии, укреплять веру в культуру, придерживаться основных ценностей социализма в области культурного строительства, развивать социалистическую духовную культуру. охватить задачи исторического значения: поднять знамя, собрать вместе сердца людей, воспитать новое поколение, оживить культуру и продемонстрировать имидж страны; содействовуя единству удовлетворения культурных потребностей и укреплению духовных сил людей, способствовать созданию социалистической культурной державы. Необходимо повышать уровень социальной культуры, повышать общий уровень культурных услуг, совершенствовать современную систему культурной индустрии.

На пленуме было предложено продвигать экологическое развитие, способствовать гармонической синергии человека и природы. Твердо придерживаться концепции «зеленые горы и изумрудные воды – бесценное сокровище», уважая, приспосабливаясь и защищая природу, отстаивая приоритеты сохранения, защиты и естественного восстановления – защищать границы естественной экологической безопасности. Углублять реализацию стратегии устойчивого развития, совершенствовать общий координационный механизм в области экологической цивилизации, построить систему экокультуры, содействовать всесторонней экологической трансформации социально-экономического развития, и совершенствовать гармоническое сосуществование человека и природы. Необходимо ускорить продвижение экологического развития с низкими выбросами углерода, продолжать улучшать качество окружающей среды, повышать качество и стабильность экосистемы, всесторонне повысить эффективность использования ресурсов.

На пленуме было предложено осуществлять открытость внешнему миру на высоком уровне и формировать новую архитектонику взаимовыигрышного сотрудничества. Придерживаться еще более крупномасштабного, еще более многосферного и еще более глубокого осуществления открытости внешнему миру, содействуя международному сотрудничеству опираясь на преимущества огромного рынка нашей страны, достичь взаимной выгоды и выигрыша. Необходимо построить новую систему открытой экономики еще более высокого уровня, всесторонне повышать уровень открытости страны внешнему миру, способствовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, содействовать инновациям и развитию торговли, продвигать высококачественное развитие совместного строительства проекта «Один пояс, один путь», а также принимать активное участие в реформах системы глобального экономического управления.

На пленуме было предложено улучшать качество жизни населения и повышать уровень общественного строительства. Твердо придерживаться реализации, защиты и развития фундаментальных интересов самых широких слоев населения в качестве исходной точки и конечной цели развития; делая все возможное и действуя исходя из своих сил, улучшать основную систему социального обслуживания, совершенствовать систему общественного управления «совместного строительства, совместного управления и совместного разделения выгоды»; стимулировать совместное процветание, непрерывно укрепляя у народа чувство обретения, счастья и безопасности, способствовать всестороннему развитию людей и всестороннему общественному прогрессу. Необходимо повышать уровень доходов населения, укрепляя политику преимуществ трудоустройства, создавая высококачественную систему образования и улучшая многоуровневую систему социального обеспечения, всесторонне способствовать строительству здорового Китая; реализовывать государственную стратегию активного реагирования на старение населения, а также укреплять и внедрять инновации в общественное управление.

На пленуме было предложено всестороннее планирование развития и безопасности для повышения уровня создания «спокойного Китая». Претворять в жизнь всеобъемлющую концепцию национальной безопасности, реализовывать ее стратегии; поддерживать и формировать национальную безопасность, на основе единого планирования учитывать традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности; развитие безопасности должно проходить через все сферы и весь процесс развития страны, предотвращая и устраняя различные риски, влияющие на процесс модернизации нашей страны, создать прочный барьер национальной безопасности. Необходимо усиливать строительство системы национальной безопасности и ее потенциала, обеспечивая безопасность национальной экономики и гарантируя безопасность жизни населения, поддерживать социальную стабильность и безопасность.

На пленуме было предложено ускорить модернизацию национальной обороны и армии, одновременно обогащать страну и усиливать армию. Полностью претворить в жизнь идею Председателя Си Цзиньпина об укреплении армии и военный стратегический курс новой эпохи, неукоснительно сохранять абсолютное руководство народной армией со стороны партии; проводить армейское политическое строительство, укрепляя армию с помощью реформ и высококвалифицированных кадров, повышая боеспособность армии за счет научно-технического прогресса и управляя армией в соответствии с законом; ускорить развитие синтеза механизации, информатизации и интеллектуализации; всесторонне усилить обучение войск и подготовку к бою; повышая стратегическую способность защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития, обеспечить осуществление целей «столетия армии» к 2027 году. Необходимо повысить качество и эффективность модернизации национальной обороны и армии, содействовать одновременному повышению национальной оборонной мощи и экономической, создать интеграцию государственной стратегической системы и возможностей; способствуя скоординированному развитию важных зон, ключевых сфер и развивающихся направлений, оптимизируя размещение технологий и промышленности национальной обороны, укрепить единство армии и правительства, армии и народа.

На пленуме подчеркнули, что для достижения «14-ой пятилетки» и перспективных целей к 2035 году необходимо твердо придерживаться всеобъемлющего лидерства партии, в полной мере задействовать все положительные факторы, объединить все силы, которые возможно объединить, и сформировать мощную силу для стимулирования развития. Необходимо укреплять централизованное и единое руководство центрального комитета партии, продвигать политическое строительство социализма, укреплять механизм планирования и реализации. Необходимо поддерживать долгосрочное процветание и стабильность Сянгана и Аомэня, содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и процессу объединения Родины. Мы должны высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды, активно создавать благополучную внешнюю среду, содействовать созданию международных отношений нового типа и созданию сообщества единой судьбы человечества.

На пленуме призвали всю партию и весь многонациональный народ страны теснее сплотиться вокруг ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, проявлять идейное и моральное единодушие, упорно бороться и одержать новую победу во всестороннем строительстве современного социалистического государства!

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