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Сотрудники МККК посетили пленных военнослужащих и гражданских лиц, находящихся в Азербайджане

Сотрудники МККК посетили пленных военнослужащих и гражданских лиц, находящихся в Азербайджане

Сотрудники МККК посетили военнослужащих и гражданских лиц, находящихся в азербайджанском плену. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Единый армянский информационный центр.

Отмечается, что при посредничестве миротворческого контингента Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста в настоящее время ведутся работы по поиску без вести пропавших и поиску тел погибших.

Поисковые работы, согласованные со сторонами, проводятся в ежедневном режиме, охватывая все приграничные направления Арцаха. Возвращение пленных и обмен телами погибших является одним из приоритетов государственных органов, в направлении которого приложены все комплексные усилия.


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