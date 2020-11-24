Посольство РФ обещало просьбу родных без вести пропавших военнослужащих сегодня же передать в Москву

Советник посольства Российской Федерации в Армении Андрей Шанин пообещал передать в правительство Российской Федерации просьбу родителей и родных военнослужащих, пропавших без вести во время боевых действий в Арцахе. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил родственник одного из пропавших без вести военнослужащих Егише Закунц.

“Мы встретились с Андреем Шаниным, советником посла России в Армении. Мы передали ему нашу просьбу к Российской Федерации заняться этим вопросом. Он прочитал письмо и сказал, что этому письму сейчас же будет дан ход, оно будет передано послу, который через несколько часов будет в Москве. Они сказали, что сделают все, чтобы поддержать и помочь нам”, - сказал Закунц.

Родители и родные военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых действий в Арцахе, провели акцию у посольства России в Армении.

Участники акции составили список имен пропавших без вести военнослужащих для передачи в российское посольство.

В письме изложена просьба об оказании содействия в скорейшем начале поисков военнослужащих на подконтрольной Азербайджану территории.

Родственники пропавших без вести военнослужащих ранее были у здания Минобороны Армении, после решили продолжить акцию у посольства РФ.