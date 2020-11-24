С целью популяризации памятников создается Офис духовного и культурного наследия Арцаха

С целью привлечения внимания международных структур, занимающихся сохранением культурных ценностей, к духовному и культурному наследию Арцаха, к возможности его уничтожения в Первопрестоле создается Офис по вопросам духовного и культурного наследия Арцаха.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» ответственный офиса вардапет Гарегин Амбарцумян сказал, что они не могут непосредственно сохранять оставшееся вне контроля культурное и духовное богатство Арцаха, однако могут способствовать его сохранению в результате сотрудничества с международными структурами.

“Мы будем работать по трем основным направлениям: прежде всего, должны быть проведены научные исследования памятников, организованы научные конференции, встречи, обсуждения со специалистами. Будут написаны статьи об этом культурном наследии, будут защищаться диссертации”, - сказал он.

По словам Гарегина Амбарцумяна, второе важное направление - это серьезный акцент на онлайн-платформе. Уже подготовлен сайт, который будет представлен в ближайшее время. Списки памятников, полную и систематизированную информацию о них можно будет найти на сайте, страница социальной сети в Facebook “Наследие армянской церкви”, насчитывающая 40 000 последователей, будет переименована. За последнюю неделю мы разместили на этой странице много информации о духовных, культурных, исторических сооружениях, действующих церквях и монастырях. Арцахская епархия имеет действующие церкви в семи регионах. Необходимо приложить все усилия, чтобы в этих церквях проводились регулярные молитвы и церемонии”, - сказал глава офиса.

По заверению вардапета Гарегина Амбарцумяна, усилиями и возможностями этих структур можно будет предотвратить посягательства на армянские памятники на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине Патриаршим распоряжением Католикоса Всех Армян Гарегина II создан Офис по вопросам духовного и культурного наследия Арцаха.

Анжела Амбарцумян