Тендер на производство автобусов для транспортной сети Еревана запланирован на декабрь

Тендер на производство автобусов для транспортной сети города Еревана запланирован на декабрь 2020 года.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании Совета старейшин заявил заместитель мэра Еревана Грачья Саркисян.

“В первом тендере участвовали две компании, но он был отменен, так как технические условия одной из них не соответствовали требуемым, а другая не представила соответствующих документов. Я думаю, что второй тендер будет объявлен до 10 декабря, он будет по двум пакетам”, - сказал Саркисян и добавил, что в течение этого времени они с мэром Еревана работали над приобретением автобусов длиной в 7.5 - 8.5 м.

По его словам, после решения некоторых проблем будет объявлен тендер и на пополнение ереванского автовокзала.